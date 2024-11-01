edición general
Jorge Rodríguez anuncia plan para consolidar el árbol legislativo venezolano mediante 8 nuevos códigos

Jorge Rodríguez anuncia plan para consolidar el árbol legislativo venezolano mediante 8 nuevos códigos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó este miércoles al Ejecutivo la instalación formal del periodo legislativo 2026-2031. Durante el acto, anunció una reforma integral del sistema legal venezolano que contempla la creación de ocho grandes códigos especializados para simplificar el ordenamiento jurídico del país. "Creo que es momento de poner orden en el llamado árbol legislativo venezolano", declaró Rodríguez durante el acto de notificación a la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Findeton #1 Findeton
Incluye:
- Código Penal Popular y Código Civil renovados.
- Código Social Venezolano, para agrupar garantías y programas de protección.
- Código Económico y de Comercio Productivo, adaptado a la "nueva realidad de la economía".
- Código Electoral, que unificará todas las leyes en la materia.
- Código de Democracia Directa, Código Ecológico Ambiental y un Código de Protección Integral para personas vulnerables.
