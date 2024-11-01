Jorge Pueyo (Cha) da una entrevista a Ferreras y rotulan que está en la "sede de Sumar" en Zaragoza, que no existe y corresponde a una candidatura rival  

El programa Al Rojo Vivo, ha protagonizado un polémico error de rotulación durante una entrevista con el diputado Jorge Pueyo. Mientras el representante de Chunta Aragonesista (Cha) intervenía desde la sede de su formación, el rótulo en pantalla ubicaba la conexión en la "Sede Sumar, Zaragoza". Según ha denunciado el usuario Cesar_Opinions a través de una publicación en la red social X, esta denominación es errónea, ya que dicha sede no existe y el rótulo vincula al político con la candidatura de IU-Sumar, espacio con el que Cha rompe...
| etiquetas: jorge , pueyo , (cha) , entrevista , ferreras , rotulan , sede , sumar
www.meneame.net/m/actualidad/jorge-pueyo-cha-rojo-vivo-partidos-estata
www.google.com/maps/place/Sumar+Aragón/@41.6511658,-0.8812173,17z/dat
Ahora repite conmigo lo que dice google maps de la Sede de Sumar de Aragón en Zaragoza:
CERRADO PERMANENTEMENTE
Otra cosa es que quieras malinterpretar para justificar el voto bulo, cuando lo que dice el artículo es verdad: no hay sede de Sumar en Zaragoza, pero no dudan en presentarlo así. Y podría ser irrelevante si no tuviéramos en cuenta el historial manipulador de esta cadena y… » ver todo el comentario
Tienes aquí el enlace a lo que era la sede en google maps y dice LITERALMENTE: CERRADO PERMANENTEMENTE
www.google.com/maps/place/Sumar+Aragón/@41.6511658,-0.8812173,17z/dat
- Pueyo es del CHA.
- CHA y SUMAR son partidos diferentes y que no forman coalición.
- Da la entrevista desde la sede de CHA
- La sexta rotula "Sede_Sumar_Zaragoza" (que no existe)
Qué más hace falta para poder concluir que está mal rotulado???
Pero aún así es importante que quede clara la situación. Sobretodo en meneame. Para bulos y mentiras ya sobran medios donde leerlos.
