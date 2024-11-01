Jorge Pueyo (Cha) da una entrevista a Ferreras y rotulan que está en la "sede de Sumar" en Zaragoza, que no existe y corresponde a una candidatura rival  

El programa Al Rojo Vivo, ha protagonizado un polémico error de rotulación durante una entrevista con el diputado Jorge Pueyo. Mientras el representante de Chunta Aragonesista (Cha) intervenía desde la sede de su formación, el rótulo en pantalla ubicaba la conexión en la "Sede Sumar, Zaragoza". Según ha denunciado el usuario Cesar_Opinions a través de una publicación en la red social X, esta denominación es errónea, ya que dicha sede no existe y el rótulo vincula al político con la candidatura de IU-Sumar, espacio con el que Cha rompe...