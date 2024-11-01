edición general
Jorge Pueyo (Cha) da una entrevista a Ferreras y rotulan que está en la "sede de Sumar" en Zaragoza, que no existe y corresponde a una candidatura rival  

El programa Al Rojo Vivo, ha protagonizado un polémico error de rotulación durante una entrevista con el diputado Jorge Pueyo. Mientras el representante de Chunta Aragonesista (Cha) intervenía desde la sede de su formación, el rótulo en pantalla ubicaba la conexión en la "Sede Sumar, Zaragoza". Según ha denunciado el usuario Cesar_Opinions a través de una publicación en la red social X, esta denominación es errónea, ya que dicha sede no existe y el rótulo vincula al político con la candidatura de IU-Sumar, espacio con el que Cha rompe...

Harkon #1 Harkon *
"error", ya, es muy burdo pero vamos con ello xD xD xD
Pertinax #2 Pertinax *
#1 La enviaste hace poco y sigue siendo un bulo. Jorge Pueyo hablaba desde la sede del Grupo Sumar, del que es coportavoz, y que tú mareaste en comentarios. En ningún momento se afirmó que fuera la sede de Sumar Aragón.

Lo cual nos confirma, para sorpresa de nadie, que tienes "algo que ver" con Diario Red.
www.meneame.net/m/actualidad/jorge-pueyo-cha-rojo-vivo-partidos-estata

Es curioso que tu bulo en MNM se haya convertido en artículo de Diario Red. Muy curioso. :roll:
Harkon #3 Harkon *
#2 busca "sede sumar zaragoza" en Google Maps:

www.google.com/maps/place/Sumar+Aragón/@41.6511658,-0.8812173,17z/dat

Ahora repite conmigo lo que dice google maps de la Sede de Sumar de Aragón en Zaragoza:

CERRADO PERMANENTEMENTE

Lo que envié fue la entrevista, no que la sede no existiera

Bulos los vuestros  media
Pertinax #4 Pertinax *
#3 No estás entendiendo nada. Te he pillao, bacalao. xD

El coletas te va a aplicar un correctivo por melón. :troll:
Harkon #7 Harkon
#4 Tú no pillas ni un resfriao con esa capacidad analítica que tienes, que mientes más que hablas
Harkon #12 Harkon
#4 por cierto @admin aquí arriba @Pertinax y abajo @Jacusse en #9 acusandome de trabajar en canal red y el primero diciendo que la noticia es un bulo con la intencionalidad de tumbarla
2 K 26
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 No la envió antes porque no es la misma información. De hecho, es verdad que rotulan "Sede de Sumar, Zaragoza", se puede ver a partir de los primeros segundos de la entrevista en la propia página de la Sexta.

Otra cosa es que quieras malinterpretar para justificar el voto bulo, cuando lo que dice el artículo es verdad: no hay sede de Sumar en Zaragoza, pero no dudan en presentarlo así. Y podría ser irrelevante si no tuviéramos en cuenta el historial manipulador de esta cadena y…   » ver todo el comentario
#6 encurtido *
#2 Viendo el artículo de diario-red www.diario-red.com/articulo/medios/jorge-pueyo-cha-da-entrevista-ferre, esa información dicen sacarla de twitter x.com/Cesar_Opinions/status/2005721250182881618.

Que @Harkon fuera colaborador, simpatizante o lo que sea de diario red e hiciera campaña aquí también tiene un pase, hasta me parecería normal. Pero ir tomando como fuente tweets de dudosa credibilidad para publicar un artículo es periodismo cani.
Harkon #8 Harkon
#6 Lo tienes en el propio video de la entrevista de la sexta, es mentira que rotulen ya en el segundo 6 que es la sede de Sumar? Ah, ya me parecía a mi que NO y tienes aquí el video, venga, ten los bemoles de decr que es mentira.

www.youtube.com/watch?v=9MaBIXrkkiQ&t=8s

Es mentira que la sede de sumar no exista en Zaragosa? Ah, ya me parecía a mi que NO

Tienes aquí el enlace a lo que era la sede en google maps y dice LITERALMENTE: CERRADO PERMANENTEMENTE

www.google.com/maps/place/Sumar+Aragón/@41.6511658,-0.8812173,17z/dat

Mentiras las vuestras  media
calde #13 calde *
#2 A ver...

- Pueyo es del CHA.
- CHA y SUMAR son partidos diferentes y que no forman coalición.
- Da la entrevista desde la sede de CHA
- La sexta rotula "Sede_Sumar_Zaragoza" (que no existe)

Qué más hace falta para poder concluir que está mal rotulado???

cc: #1
Harkon #14 Harkon
#13 La intención de #2 no es denunciar un bulo es tumbar la noticia alegando que es un bulo, con un bulo suyo propio @admin
calde #17 calde
#14 Sí, ya sé cuánto le gusta a la derecha la democracia y la libertad de expresión... :roll:

Pero aún así es importante que quede clara la situación. Sobretodo en meneame. Para bulos y mentiras ya sobran medios donde leerlos.
Harkon #18 Harkon
#17 Ahora no te conesta que se le ha visto el plumero
calde #19 calde *
#18 hay que cortar plumeros de vez en cuando... xD
calde #10 calde
#1 Por favor, necesito un listado de todas las veces que el grupo a3manipuladores ha cometido errores similares con Podemos. O es que estoy viviendo el mismo dejà vu una y otra vez??? :shit:
2 K 40
#9 Jacusse
A sueldo de Diario Red.

No se podía saber!
Harkon #11 Harkon
#9 A sueldo de una empresa del IBEX35 como ingeniero y cuando quieras te enseño mi sueldo.

De nada, enterao de la vida
#15 Jacusse
empieza por quitar a la gente del ignore y luego vas acusando por ahí mejor.
Harkon #20 Harkon *
#15 #16 Ya estás quitado, aquí tienes mi nómina de diciembre, ahora vete a llorar tus mentiras por ahí

De nada  media
#21 Jacusse
#20 te triplico.

Espabilao!
#16 Jacusse *
a sueldo de la empresa más grande del mundo del sector aquí. Con posgrado.

Enterao! Y cobarde!
