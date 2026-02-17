Jordi Varela, médico y gestor directivo: «La medicina solo influye un 25 % en la salud de las personas»

Un conjunto de factores, como la alimentación, la higiene o las posibilidades de éxito social, entre otros, que acaban influyendo en la mortalidad de las personas y en la calidad de vida. Es un elemento clave en la historia de la sociedad. El factor social no es lo único, aunque sí el más importante. También está el tema cultural ligado o no la pobreza. Los elementos básicos de la salud pública son elementos que tienen un gran impacto en la población. Por supuesto que los hospitales son útiles, pero son una fracción del sistema.