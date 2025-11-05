edición general
Jordi Gracia 'tritura' en El País la novela de Juan del Val: "Leerla duele en el hígado"

Desde que el pasado 15 de octubre se alzó con el Premio Planeta con Vera, una historia de amor, Juan del Val ha vivido una intensa exposición mediática. Con su novela, dice, aspira a consolidar la línea literaria que ya ha desarrollado en títulos anteriores. Sin embargo, el Planeta ha venido acompañado de un volumen notable de críticas –negativas, se entiende–, a las que el escritor ha restado importancia públicamente.

Pacofrutos #7 Pacofrutos *
Millás, Montabán, Mendoza... Las comparaciones son tremendas.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
Yo que sé. Es su Premio Planeta y se lo follan cuando quieren. La verdad que no entiendo el revuelo. El Premio Planeta siempre ha sido propaganda para vender novelas, nunca ha valorado especialmente la calidad literaria, salvo en contadas excepciones.
#20 Eukherio
#2 Muchas veces no valoraban la calidad de la obra, pero sí que les interesaba que el premio estuviese asociado a grandes nombres. Ahora les vale que se asocie con novelitas cutres de presentadores y tertulianos de A3media. Hay una clara degeneración.
gamengualp #26 gamengualp
#20 es el premio empleado del año encubierto
SeñorPresunciones #34 SeñorPresunciones *
#20 Es una pena pero si quieren desprestigiar su premio están en todo su derecho...Y nosotros estamos en el nuestro si decimos que el Planeta es una filfa.
Torrezzno #9 Torrezzno
#8 al de pornhub no le pongo cara
#10 xavigo
#9 Bien jugado, mis dieses :clap: :clap: :clap:
silencer #13 silencer
#9 sabes el alcalde de Madrid?
Pues por ahí van los tiros
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"¿Es absolutamente obligatorio que tantos premios Planetas sean naderías tan planas, tan previsibles, tan vulgarísimas? Leer algunas de esas novelas –Sonsoles Ónega, Juan del Val– duele en el hígado por la falta de miramientos y hasta una especie de cinismo de escritura, de dejadez deliberada para ganar unas cuantas decenas más de compradores, supongo (y la felicidad de un jurado entregado a la causa)", continúa el exjefe de opinión del diario de Prisa. Gracia considera "extravagante" que el premio literario privado "que la inmensa mayoría de la población considera el más prestigioso y relevante" reconozca a "una novelita sentimental de kiosco como esta".
#12 Otrebla8002
te ha faltado meter a ETA, el comunismo y la ley de memoria historica en tu comentario.
jonolulu #6 jonolulu
Premio paleta
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso
#17 pues yo lo que he leído es la crítica al libro y porque no tenían que haberle concedido el premio.

La crítica a la persona es otra cosa
alcama #25 alcama *
#24 Bueno, es que ya habia criticas al libro antes de venderse, con eso te digo todo. No nos chupamos el dedo
Verdaderofalso #28 Verdaderofalso
#25 fuente? Me gustaría leerlas
alcama #31 alcama
#28 Mira, no nos chupamos el dedo , tío. No hagas perder el tiempo. Si tienes interés busca en Google por criticas a Juan de Val antes de la publicacion. No es tan dificil, incluso para ti
Torrezzno #4 Torrezzno
Quien es Jordi Garcia, el de máster chef?
#8 xavigo
#4 El de Art Attack… o el de pornhub… yoqsé
carademalo #32 carademalo
#4 #3 Es el presidente del Consejo Editorial de Prisa Media, que seguro que tiene una opinión muy objetiva sobre un premio que da el Grupo Planeta...

Básicamente, es como Joan Gaspart escribiendo la crónica de un partido del Real Madrid, o Gabriel Rufián analizando las intervenciones del PP en la asamblea madrileña.
#18 Eukherio
Lo mismo que con Ónega, que cuando lo ganó se insistía en que había que leer el libro para criticar, y cuando la gente empezó a leerlo le cayeron todavía más palos.

Por lo descrito parece una novela erótica cutre, que es un género que suele vender bien (porno para mamás creo que decía Stephen King) pero poco más. Pa eso quedó el Planeta.
vviccio #27 vviccio *
Próximo premio Panceta: el campechano y sus memorias.
Palas_Memeces #19 Palas_Memeces
¡Jordi!. Si te quieres joder el higado Havana 7, Arehucas, Montero, DyC, Beefater ... nunca, nunca Del Val.
elmileniarismovaallegar #29 elmileniarismovaallegar
#19 positivo por el arehucas...
estemenda #23 estemenda *
# 15 "A mi no me gusta y no lo voy a leer" Sus sólidas convicciones son suficiente bagaje para poder opinar sobre cualquier asunto.
hazardum #22 hazardum
Quizá este premio alguna vez tuvo prestigio, pero ahora mismo es un negociete mas y van donde piensen que puedan vender más libros, y han pensado que este famoso puede ser el caso, así que tampoco hay que tomárselo a lo personal, el que quiera que lo lea, el que no, pues no.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si que escuece por lo visto
tricionide #37 tricionide
ya estamos atacando a un futuro premio nobel, que vergüenza
Mimaus #16 Mimaus
pues deberian dar esos premios por la calidad literaria no por a quien son afines los premiados.
#21 Tunguska08Chelyabinsk13
#16 Yo creo que para mantener eso de que dan 1 millón de euros, y ser el mayor premio de lengua hispana creo que decían... pero a su vez no darlo, se lo dan a sus empleados a modo paripé.
#14 cosko
"En el hígado". Que concreción en el dolor.
#38 sliana
#14 cosas de boxeo
T0nech0 #35 T0nech0
#33 Te he dicho que me lo bajé en formato Epub del Anna's Archive. Sólo me faltaba comprarlo, querido.
He leído lo que he podido evitando la náusea.
La misma que me da leerte a ti,

Olvídame !!!!
Elrosquasard #15 Elrosquasard
#5 O porque el libro es una mierda pero como le pega al Perro Sanxe le dan el premio. Vete tu a saber...¿no?
alcama #17 alcama
#15 El libro puede ser una mierda pero los ataques contra él es porque no piensa correctamente al gusto de la zurdería
T0nech0 #30 T0nech0
#5 Cómo sabes que no te gusta si no lo has leído ni piensas hacerlo?
Eres pasmoso, tío.
Yo dejé de leer el Planeta en 1998 porque la calidad literaria era inversamente proporcional a la cuantía del premio. No porque los autores me parecieran simpáticos o antipáticos con el Aznar de turno.
Lo de este tío es basura intelectual y literaria. Una hez a la altura de tu ignorancia o de la de un adolescente muy mediocre, que conozco alguno que lo haría mejor.
Y sí, le he echado un vistazo, lo tengo en…   » ver todo el comentario
alcama #33 alcama
#30


Primero me dices que cómo juzgo un libro sin leerlo y luego tu dices

Lo de este tío es basura intelectual y literaria.
Y no lo has leido.
En fin , vaya cacao teneis en la cabeza
#36 Aleh
#5 no.
