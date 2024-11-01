edición general
Jordi Cruz: de famoso por sus manualidades infantiles a influencer viral por sus trucos domésticos en TikTok

El inolvidable presentador de Art Attack vuelve a la pantalla, esta vez con trucos útiles y accesibles para el día a día, recordándonos que crear no tiene edad

Paltus #1 Paltus
Este tío llega a todo, un restaurante, el programa Máster Chef y encima YouTuber
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
#1 Respétame al Jordi Cruz bueno ¬¬ :-P xD
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica *
de famoso por sus manualidades infantiles a influencer viral

"Influencer" es la forma que tienen los imbéciles de decir "famoso", y si le añaden "viral" pasan de ser imbéciles a subnormales.
Battlestar #5 Battlestar
No fue también reportero de un programa que retransmitía parejas follando en directo?
