Joe Biden dice a los migrantes "no vengais" [EN]

El presidente Joe Biden dijo este martes en una entrevista con George Stephanopoulos de la ABC que su mensaje a los migrantes es "No vengáis". En medio de un aluvión de migrantes y menores no acompañados en la frontera sur de EEUU, Stephanopoulos preguntó al presidente "¿Tienes que decir claramente que no vengan?" "Sí, tengo que decirlo claramente, no vengáis" respondió el presidente "No os vayais de vuestro pueblo, ciudad o comunidad".