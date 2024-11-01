Joaquín Araújo, naturalista y escritor: "El capitalismo es el primer enemigo de la agricultura y ya ha extinguido gran parte de la cultura rural"

El divulgador comparte su visión sobre la vida rural actual y defiende la importancia del cuidado de la naturaleza: "Es lo que nos abastece y lo que nos hace posibles, pero es necesario sentimentalizarla".
Es que no hay por dónde cogerlo. Que el capitalismo tendrá muchos inconvenientes, pero el primer enemigo de la agricultura tampoco es que sea.
Igual lo son las plagas, o la libre circulación de alimentos y el transporte barato, o la fuerza de negociación de los mayoristas, o la falta de mano de obra, o la falta de inversión en tecnología. No sé, hay mil razones.