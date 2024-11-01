edición general
Joaquín Araújo, naturalista y escritor: "El capitalismo es el primer enemigo de la agricultura y ya ha extinguido gran parte de la cultura rural"

El divulgador comparte su visión sobre la vida rural actual y defiende la importancia del cuidado de la naturaleza: "Es lo que nos abastece y lo que nos hace posibles, pero es necesario sentimentalizarla".

4 comentarios
cosmonauta #1
Dejó la ciudad hace más de 40 años..¿Cuando llegó la democracia? :-D :troll:
DrEvil #2
Sí, todo el mundo sabe que el capitalismo ha sido la causa de que no haya agricultura en los grandes latifundios del sur de España, ni gigantescos campos de cultivo en el país más capitalista del mundo. Toda la agricultura viene de los paraísos anti-capitalistas.

Es que no hay por dónde cogerlo. Que el capitalismo tendrá muchos inconvenientes, pero el primer enemigo de la agricultura tampoco es que sea.

Igual lo son las plagas, o la libre circulación de alimentos y el transporte barato, o la fuerza de negociación de los mayoristas, o la falta de mano de obra, o la falta de inversión en tecnología. No sé, hay mil razones.
MisturaFina #3
El capitalismo es cosa de bestias machistas. Es algo obsoleto. Ahora hay que esperar que el cerebro de la gente se entere.
#4 jjmf
Todo el mundo sabe que en los países capitalistas no existe la agricultura y que no comen nada producido por la agricultura.
