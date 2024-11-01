·
6373
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
3752
clics
Pero no les llaméis fascistas...
3895
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
3607
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
4749
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
más votadas
498
El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes
419
Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino
418
Netanyahu, recibido con abucheos en la Asamblea de la ONU mientras cientos de delegados abandonan la sala
446
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar
361
Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan
Joaquín Araújo: "La mayor parte de la vida del planeta está sostenida por los árboles y el incendio es la metáfora final"
Entrevistamos a Joaquín Araújo, naturalista, escritor, realizador y colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente. Comparte con Innovaspain su historia de activismo.
joaquín araújo
,
naturalista
,
escritor
,
árboles
,
incendio
10
1
0
K
44
#1
Jotax
Hay que recordar que la vida en tierra firme empezó con la flora, si se pierde la flora se pierde la vida en tierra firme y probablemente en la todo el planeta.
0
K
9
