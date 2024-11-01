edición general
11 meneos
10 clics
Joaquín Araújo: “La mayor parte de la vida del planeta está sostenida por los árboles y el incendio es la metáfora final”

Joaquín Araújo: “La mayor parte de la vida del planeta está sostenida por los árboles y el incendio es la metáfora final”

Entrevistamos a Joaquín Araújo, naturalista, escritor, realizador y colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente. Comparte con Innovaspain su historia de activismo.

| etiquetas: joaquín araújo , naturalista , escritor , árboles , incendio
10 1 0 K 44 MAmbiente
1 comentarios
10 1 0 K 44 MAmbiente
#1 Jotax
Hay que recordar que la vida en tierra firme empezó con la flora, si se pierde la flora se pierde la vida en tierra firme y probablemente en la todo el planeta.
0 K 9

menéame