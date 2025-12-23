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Joanna Moncrieff: «Nos han engañado sobre la depresión, no hay pruebas de que se deba a un desequilibrio químico»

Joanna Moncrieff: «Nos han engañado sobre la depresión, no hay pruebas de que se deba a un desequilibrio químico»

La psiquiatra británica denuncia la influencia de la industria farmacéutica y reclama un cambio profundo en la forma de entender y tratar el sufrimiento emocional

| etiquetas: depresión , bioquiímica , desequilibrio
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