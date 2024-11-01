edición general
Joan Tardà: “Si no logramos el frente que propone Rufián y gana la derecha, se nos caerá la cara de vergüenza”

De entre todas las reacciones que ha despertado la propuesta de Gabriel Rufián para las próximas elecciones generales, ninguna puede ser tan entusiasta como la de Joan Tardà

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
No cometais el mismo error de siempre, haced primero un buen programa de medidas para solucionar problemas reales y darlas a conocer a la población para que os votemos (o no) a esa nueva coalición, no la creeis con el único fin de que no llegue Vox al gobierno, esa cuerda de la que agarrarse es cada vez es más corta

Los de un lado están ilusionando a sus votantes con medidas a tomar cuando lleguen al gobierno, las cuales la mayoría no me gustan, pero no se puede competir contra esto ofreciendo sólo que os votemos para que no ganen los otros
#3 guillersk
#1 voy a hacerme 200 multicuentas para votarte positivo
#6 Galton
#1 Sugerencia programática simple... KISS: Coger el programa de PP/VOX y escribir lo opuesto...

P.S. De todas formas, cualquier gobierno del PSOE y compañía es mejor que un gobierno de los cristofascistas... y está hipótesis será confirmada si los cristofascistas ganan las próximas elecciones...
carakola #2 carakola
Los que inflaron el procés porque la gente invadía el parlamento y votaba a Podemos por hartazgo con sus políticas de mierda vuelven a la carga.
#4 Mengüi
Perdoneu, però algú ho havia de dir!
JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
Joan acaba de convencer a los primos jienenses de Rufián. Jamás votaré a nazis, pero tampoco a racistas con careta de progres.
#7 Galton
#5 Spoiler alert: Se trata de elegir hijos de puta...
