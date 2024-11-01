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Jimmy Kimmel sobre los comentarios de Trump ante niños en el Despacho Oval: “Muy normal. Una persona lúcida y racional hablando sobre reasignación de género con un grupo de niños" [ENG]  

Jimmy Kimmel se burló de los comentarios de Donald Trump dirigidos a unos niños en el Despacho Oval, después de que el presidente estadounidense criticara los derechos trans y hablara sobre “hombres en deportes femeninos”. “¿Nunca competirías contra mujeres en halterofilia?”, preguntó el presidente a un niño, que respondió: “No, señor”. “¿Visteis que había un levantador de pesas hombre, y decidió ir en la otra dirección...? Era un levantador fracasado, pero se pasó al otro lado y decidió entrar en deportes femeninos, y batió el récord.

| etiquetas: trump , transgénero , oval , niños
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