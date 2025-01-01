·
main action
Jesús María Pérez, analista de seguridad y defensa: "Israel ya tiene ocupado el 85% de la Franja de Gaza"
El analista señala que la operación inicial para destruir a Hamás se ha prolongado: "Van 22 meses de guerra; lo que debía ser puntual se ha convertido en un conflicto eterno".
etiquetas
jesús maría pérez
israel
gaza
actualidad
#1
johel
No lo llames conflicto, llamalo exterminio. No lo llames puntual, llamalo "solucion final".
La realidad por encima de la ficcion, gracias.
#2
Veelicus
Jesús María Pérez, NAFO.
#3
tul
#2
y blanqueador del genocidio
