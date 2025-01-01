edición general
Jesús María Pérez, analista de seguridad y defensa: "Israel ya tiene ocupado el 85% de la Franja de Gaza"

El analista señala que la operación inicial para destruir a Hamás se ha prolongado: "Van 22 meses de guerra; lo que debía ser puntual se ha convertido en un conflicto eterno".

johel #1 johel *
No lo llames conflicto, llamalo exterminio. No lo llames puntual, llamalo "solucion final".
La realidad por encima de la ficcion, gracias.
Veelicus #2 Veelicus
Jesús María Pérez, NAFO.
tul #3 tul
#2 y blanqueador del genocidio
