Jessica Foster y otras jóvenes creadas con IA que piden el voto para Trump  

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#4
madeagle
Estan explotando la mayor debilidad de los boomers. Jovencitas rubias de buen ver que les meten por la boca toda la propaganda del gobierno.
Solo hay que ver como tragaron con las 8 chicas iranies que los ayatollahs supuestamente iban a ejecutar (todas ellas jovenes, delgadas y guapas, pero mas falsas que una moneda de 3 euros)
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#1
DebaclesEverywhere
Si el nivel de estupidez e ignorancia de una sociedad hacen que esto sea posible, no tenemos más opción que aceptar la montaña de mierda que se nos viene encima. Voy a ver si la seguridad social me paga la lobotomía que ya no quiero ser consciente de nada
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#2
cybermouse
#1
el meteorito es la solución
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#3
fleong
Alguien debería copiar estos modelos y ponerlos a publicitar comer mierda… a ver si abren los ojos los MAGAs de los coj…
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Solo hay que ver como tragaron con las 8 chicas iranies que los ayatollahs supuestamente iban a ejecutar (todas ellas jovenes, delgadas y guapas, pero mas falsas que una moneda de 3 euros)