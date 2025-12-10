Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dice que el exceso de inflación fue causado por los aranceles de Trump [ENG]

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que el actual rebasamiento de la meta de inflación del 2% del banco central es en gran parte resultado de los aumentos de impuestos a las importaciones del presidente Donald Trump. "En realidad, son los aranceles los que están causando la mayor parte del sobreimpulso de la inflación", dijo Powell después de la última reunión de la Fed, reiterando su expectativa de que el impacto de los aranceles en la inflación probablemente sea un "aumento de precios único".