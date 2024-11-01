Jerome Powell, el hombre que entró en guerra con Trump y se aferró a la Fed

La batalla estaba servida desde hace mucho tiempo. Los cruces de acusaciones entre Donald Trump y Jerome Powell datan del principio del segundo mandato del presidente de Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca no tardó demasiado en instarle a bajar los tipos de interés, pero el presidente de la Reserva Federal (Fed) se ha mantenido firme en su postura de mantenerlos. Ahora, no se despedirá de la institución al concluir su mandato -en mayo-, sino que seguirá siendo miembro de la Junta de Gobernadores de la misma, algo que, sin duda, levan