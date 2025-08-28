edición general
Los jeroglíficos son más fáciles de lo que parecen [ENG]  

Los jeroglíficos parecen hermosos, pero desconcertantes. Sin embargo, estos antiguos signos egipcios no son tan complicados como parecen. Cuando te das cuenta de que pueden formar palabras de forma sencilla, igual que el alfabeto, los jeroglíficos se vuelven mucho más fáciles de entender. Déjame mostrarte cómo. Con Ilona Regulski en el Neues Museum de Berlín. Explicación de orden de lectura, signos logográficos, fonogramas, determinativos (classifiers), plurales, jeroglíficos cursivos, escena del Libro de los Muertos, género y número...

Asimismov #2 Asimismov *
El alfabeto egipcio con gramática inglesa es demasiado para mi a estas horas de la noche
0 K 12
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Después de haber estado este verano en el Neues Museum la verdad me ha hecho mucha ilusión ver un vídeo de RobWords en el Neues Museum explicando la escritura jeroglífica :-D
0 K 10

