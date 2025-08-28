Los jeroglíficos son más fáciles de lo que parecen [ENG]  

Los jeroglíficos parecen hermosos, pero desconcertantes. Sin embargo, estos antiguos signos egipcios no son tan complicados como parecen. Cuando te das cuenta de que pueden formar palabras de forma sencilla, igual que el alfabeto, los jeroglíficos se vuelven mucho más fáciles de entender. Déjame mostrarte cómo. Con Ilona Regulski en el Neues Museum de Berlín. Explicación de orden de lectura, signos logográficos, fonogramas, determinativos (classifiers), plurales, jeroglíficos cursivos, escena del Libro de los Muertos, género y número...