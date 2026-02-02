Jeffrey Epstein y el misterioso correo sobre los viajes en el tiempo

El académico Martin Nowak, profesor de Harvard especializado en dinámicas evolutivas y biología matemática, aparecía en un fragmento que circuló en redes con la frase: “Deberíamos explorar las consecuencias biológicas del viaje en el tiempo. Sería curioso calcular la tasa de evolución de una población (o un mutante) capaz de viajar en el tiempo”. Este tipo de mensaje despertó especulación y teorías conspirativas entre usuarios, que vincularon equivocadamente a Epstein con investigaciones científicas sobre física cuántica o viajes temporales.