Jeffrey Epstein: Mal pedófilo | Tráiler oficial (ENG)

Jeffrey Epstein: Mal pedófilo | Tráiler oficial (ENG)  

The Onion va a estrenar un falso documental de 20 minutos titulado «Jeffrey Epstein: Bad Pedophile» (Jeffrey Epstein: Mal pedófilo) Aquí está el tráiler.

1 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Tenía que haberme esperado esa referencia pasajera a Subway, pero aun así me ha hecho gracia.
