Jeffrey Epstein: por qué JP Morgan accedió a pagar casi US$300 millones a víctimas del financiero condenado por delitos sexuales

Abogados de JP Morgan: "Cualquier asociación con él fue un error y lo lamentamos. Nunca hubiéramos seguido haciendo negocios con él si creyéramos que estaba usando nuestro banco de alguna manera para ayudar a cometer crímenes atroces". Sin embargo, Epstein mantuvo cientos de millones de dólares en más de 50 cuentas en JP Morgan entre 1998 y 2013, cinco años después de que se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución. La demanda indica que JP Morgan "facilitó, sostuvo y ocultó a sabiendas" los retiros de efectivo que...