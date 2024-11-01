edición general
Jeffrey Epstein: entrevista inusual con Steve Bannon (EN)

Según el comunicado del Departamento de Justicia, la fecha original de la grabación es finales de 2018 o principios de 2019.

¡Sorpresa! El Departamento de Justicia de Trump, Epstein, Bannon y hackers rusos en la misma noticia.

Por curiosidad ¿Sabéis cuántas veces aparece Putin en los papeles de Epstein?
#1 eres ridículo xD
