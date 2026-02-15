Jeffrey Epstein y China (Eng)

Epstein intentó viajar a China en 2012 y presentó una solicitud de visa. Su solicitud fue rechazada por la embajada/consulado chino, principalmente porque tenía antecedentes penales importantes, incluidos delitos sexuales por los que ya había sido condenado en EE. UU. En los correos internos de su entorno, un asociado suyo incluso sugirió no marcar en el formulario que ya había sido rechazado y no declarar sus cargos penales, lo cual habría sido ilegal.
Cuanto variaria la linea temporal???
