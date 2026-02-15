edición general
Jeffrey Epstein y China (Eng)

Epstein intentó viajar a China en 2012 y presentó una solicitud de visa. Su solicitud fue rechazada por la embajada/consulado chino, principalmente porque tenía antecedentes penales importantes, incluidos delitos sexuales por los que ya había sido condenado en EE. UU. En los correos internos de su entorno, un asociado suyo incluso sugirió no marcar en el formulario que ya había sido rechazado y no declarar sus cargos penales, lo cual habría sido ilegal.

azathothruna
Imaginen que hubiera entrado, pero hubiera sido detenido dentro de china por mentir en su solicitud.
Cuanto variaria la linea temporal???
Supercinexin
#1 Hubiera estado gracioso sólo por ver a los telediarios gringos, y por consiguiente a sus sucursales europedas, contarnos a todos que la malvada ¡Dictadura China! había detenido a un honradísimo ciudadano blanco nacido libre en los Estados USraelianos de USrael, sólo por el mero hecho de ser blanco y occidental, y cuyo único delito fue amar la libertad.

Por cierto, comentario en meneo relacionado: www.meneame.net/story/china-endurece-castigo-contra-abuso-sexual-infan
ElenaCoures1
Sin embargo con el fascista y criminal de Putin...
