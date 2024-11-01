edición general
Jeffrey Epstein ayudó a negociar el acuerdo de seguridad israelí [ENG]

Jeffrey Epstein ayudó a negociar el acuerdo de seguridad israelí [ENG]

Jeffrey Epstein utilizó su red política y sus recursos financieros para ayudar a negociar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de Israel y Mongolia, según un conjunto de correos electrónicos filtrados del ex primer ministro israelí Ehud Barak. Este nuevo conjunto de correos electrónicos entre Barak y Epstein ha sido ampliamente ignorado por la prensa general, pero incluye información crucial sobre la operación de Epstein.

#1 lordban
La teoría de que Epstein era un programa del mossad para tener a la élite estadounidense cogida por las pelotas siempre ha sido una de mis favoritas.
#2 chochis
#1 yo no tengo dudas. Este tipo los abusos no los hacia por diversión, seguro que buscaba rédito
#4 lordban *
#2 yo la única duda que tengo es sí empezó siendo una operación del mossad desde el principio o si el mossad descubrió la trama y a cambio de intercambiar silencio por influencia le ayudaron a agrandar su red para pillar a la mitad de Washington.
#6 chochis
#4 creo que en este caso el orden no altera el resultado
#7 lordban *
#6 No claro, pero es para flipar más o menos, por ejemplo la inventiva que demostraron con los pagers y Hezbollah da para novela. Y esto lo mismo, si ya existía y decidieron apoyarlo es una cosa, pero si a alguien del mossad de le ocurrió la idea de cero... Puedo imaginar al tío en su oficina yéndole a explicar esta idea a su jefe y este diciendo "pues es buena idea sí". Surrealista, macabro e interesante a la misma vez.
#8 chochis
#7 no sería ni de lejos lo mas macabro que han hecho los espías. Es sólo una red de chantaje.
adimdrive #3 adimdrive *
#1 Opino igual
¿Qué hay mejor que aprovechar los sucios instintos de unos cerdos poderosos para tenerles a tus órdenes porque cuando quieras te los puedes cargar?
Noeschachi #5 Noeschachi
#1 Dificilmente se explica de donde sale su fortuna si no hay algo sucio por medio
www.cbsnews.com/news/how-did-jeffrey-epstein-make-his-money/
