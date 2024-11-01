Jeffrey Epstein utilizó su red política y sus recursos financieros para ayudar a negociar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre los gobiernos de Israel y Mongolia, según un conjunto de correos electrónicos filtrados del ex primer ministro israelí Ehud Barak. Este nuevo conjunto de correos electrónicos entre Barak y Epstein ha sido ampliamente ignorado por la prensa general, pero incluye información crucial sobre la operación de Epstein.