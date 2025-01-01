·
main action
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
Resulta que era un sinvergüenza
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
EE.UU. reitera el apoyo incondicional a Israel y se queda solo ante la ONU
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
UGT defiende a Ayuso en el conflicto laboral de la Comunidad de Madrid
El jefe de Take-Two evita hablar sobre el precio de GTA 6 y da una respuesta ambigua: “Ese anuncio lo hará Rockstar”
Se espera que la nueva entrega de la saga salga a un precio más elevado de lo habitual...
etiquetas
videojuegos
artículo
actualidad
noticias
ocio
#1
Vactor20
Que va a costar 100 pavos, dejaos de hostias ya con el precio. Si tienes la pasta lo compras, si te pica que cueste tanto, pues no lo compres, hay muchos otros juegos de desarrolladores indie para pasar horas y horas.
1
K
10
#2
antesdarle
Vamos que 100 euros la copia estándar digital y si quieres la versión coleccionista unos 150. Ni cotiza vamos. Y ya luego los micropagos para el online. Vamos que si se pudiera invertir en un juego metía aquí todos mis ahorros sin dudarlo. Es una fábrica de dinero.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
