El jefe de Take-Two evita hablar sobre el precio de GTA 6 y da una respuesta ambigua: “Ese anuncio lo hará Rockstar”

Se espera que la nueva entrega de la saga salga a un precio más elevado de lo habitual...

#1 Vactor20
Que va a costar 100 pavos, dejaos de hostias ya con el precio. Si tienes la pasta lo compras, si te pica que cueste tanto, pues no lo compres, hay muchos otros juegos de desarrolladores indie para pasar horas y horas.
antesdarle #2 antesdarle
Vamos que 100 euros la copia estándar digital y si quieres la versión coleccionista unos 150. Ni cotiza vamos. Y ya luego los micropagos para el online. Vamos que si se pudiera invertir en un juego metía aquí todos mis ahorros sin dudarlo. Es una fábrica de dinero.
