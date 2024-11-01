Jefe de la Región Policial Lima sobre posible filtración de policías para evitar captura de 'El Monstruo: "Es importante limpiar la casa"

El general PNP Enrique Felipe Monroy dijo que se debe "separar la paja del trigo" ya que "no podemos generalizarla toda la Policía Nacional", luego de que el ministro Juan José Santiváñez dijera en RPP que la captura de ‘El Monstruo’ se retrasó por probable filtración de “malos efectivos”. El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, aseguró que es necesario intervenir a los malos elementos que se encuentran dentro de la Policía, en referencia a efectivos que presuntamente habrían filtrado información a Erick Moreno, '