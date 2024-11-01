edición general
El jefe de policía de Minneapolis afirma que los agentes intervendrán en las redadas del ICE contra los somalíes (Eng)

El jefe de policía de Minneapolis afirma que los agentes intervendrán en las redadas del ICE contra los somalíes (Eng)

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo que los agentes locales intervendrán en determinadas situaciones durante el despliegue de agentes del ICE por parte de la administración Trump en busca de inmigrantes ilegales somalíes. O'Hara dijo que la intervención podría producirse si los residentes se sienten amenazados o si se violan sus derechos, especialmente en situaciones en las que intervengan agentes enmascarados y se perciban «secuestros».

Jakeukalane #2 Jakeukalane
La panda de fascistas usanos en tuiter es increíble.
#1 Astur_
policías y alcaldes con 2 cojones
