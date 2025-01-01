El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha divulgado en redes sociales un reportaje en la que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por erradicar el derecho a voto para las mujeres, una polémica de la que el jefe del Pentágono no se ha distanciado. El secretario de Defensa de EEUU llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate