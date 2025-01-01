edición general
El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha divulgado en redes sociales un reportaje en la que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por erradicar el derecho a voto para las mujeres, una polémica de la que el jefe del Pentágono no se ha distanciado. El secretario de Defensa de EEUU llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate

Dene #3 Dene
A calzón quitao!! y encima habrá tipas que voten esta mierda
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Qué sorpresa, un depredador sexual en contra de que sus víctimas tengan derecho a voto.

Es básicamente lo mismo que piensan los subhumanos que pululan por aquí que dicen que las mujeres son malvadas porque denuncian a sus maltratadores
#6 ooshima
#1 Bien dicho! y las denuncias falsas no existen.
a69 #4 a69
El cuento de la criada cada día más cerca en EEUU
Asimismov #8 Asimismov *
Eso pasa porque las mujeres cambian el apellido cuando se casan. ¿En qué cabeza cabe que un ser humano pierda su propio nombre?
Nota: están pidiendo a las mujeres el certificado de nacimiento y el de matrimonio para el registro electoral para poder votar.
#2 guillersk
"alguien vendrá que bueno me hará"

¿Os acordabais de cuando criticabais a Biden? pues ahora tenemos a Trump, y rezad por que dios le guarde muchos años, por que JD Vance es aun peor.

y en el caso de que a JD vance le terminara de comer el cerebro el gusano, esta este de la noticia.
ostiayajoder #7 ostiayajoder
Y aqui vamos detras....

Hay mucha gente a la que le llaman facha solo por hacer listas de toda la gente a la que se van a pasar por la piedra cuando lleguen al poder y llama al PSOE traidor y a sus votantes COLABORADORES.

Estan MUY chalados.
#5 ooshima
Si las mujeres no pudieran votar, muchas cosas en política cambiarían. Se harían la propaganda menos subjetiva.
