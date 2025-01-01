El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha divulgado en redes sociales un reportaje en la que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por erradicar el derecho a voto para las mujeres, una polémica de la que el jefe del Pentágono no se ha distanciado. El secretario de Defensa de EEUU llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate
Es básicamente lo mismo que piensan los subhumanos que pululan por aquí que dicen que las mujeres son malvadas porque denuncian a sus maltratadores
Nota: están pidiendo a las mujeres el certificado de nacimiento y el de matrimonio para el registro electoral para poder votar.
¿Os acordabais de cuando criticabais a Biden? pues ahora tenemos a Trump, y rezad por que dios le guarde muchos años, por que JD Vance es aun peor.
y en el caso de que a JD vance le terminara de comer el cerebro el gusano, esta este de la noticia.
Hay mucha gente a la que le llaman facha solo por hacer listas de toda la gente a la que se van a pasar por la piedra cuando lleguen al poder y llama al PSOE traidor y a sus votantes COLABORADORES.
Estan MUY chalados.