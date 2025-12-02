El jefe de IA de Apple se marcha de la empresa tras los fracasos y tropiezos de Siri: "Tim Cook ha perdido la confianza"

Tras 7 años en la empresa, el jefe de IA de Apple, John Giannandrea, ha pedido la cuenta. Él se baja aquí, harto de ser el último de la fila en la batalla de los asistentes de voz, después de los múltiples intentos fallidos de dotar de inteligencia artificial a los dispositivos de la marca, especialmente a Siri, que sigue en la casilla de salida, viendo cómo sus competidores se alejan. Así lo ha confirmado un comunicado oficial de Apple emitido este lunes, donde confirma que se quedará como asesor de la compañía antes de jubilarse, en primaver