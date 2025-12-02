edición general
El jefe de IA de Apple se marcha de la empresa tras los fracasos y tropiezos de Siri: "Tim Cook ha perdido la confianza"

Tras 7 años en la empresa, el jefe de IA de Apple, John Giannandrea, ha pedido la cuenta. Él se baja aquí, harto de ser el último de la fila en la batalla de los asistentes de voz, después de los múltiples intentos fallidos de dotar de inteligencia artificial a los dispositivos de la marca, especialmente a Siri, que sigue en la casilla de salida, viendo cómo sus competidores se alejan. Así lo ha confirmado un comunicado oficial de Apple emitido este lunes, donde confirma que se quedará como asesor de la compañía antes de jubilarse, en primaver

DORO.C #1 DORO.C
Ya era hora. Apple está haciendo un ridículo mayúsculo en este tema. También me pregunto como Europa, tan amante de las regulaciones, no fuerza a Apple a abrir la integración con otras IAs aparte de ChatGPT. En Japón les han obligado a ello, permitiendo a los usuarios elegir. :-|
vilgeits #2 vilgeits
Ahora mismo los ingenieros de Apple estan demasiado ocupados en desarrollar avances increibles, como nuevos emojis o transparencias mas fluidas. Lo de la IA para otra decada.
