El jefe de la Fuerza Aérea israelí recibe inmunidad especial para visitar Gran Bretaña (inglés)

El Gobierno británico ha admitido que el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Tomer Bar, gozó de inmunidad diplomática especial para visitar Gran Bretaña a principios de este verano. La revelación se produce cuando el presidente israelí, Isaac Herzog, está a punto de visitar Gran Bretaña, y los activistas planean protestas para recibirlo. El general de división Bar viajó a Oxfordshire en julio para asistir al evento Royal International Air Tattoo en la base aérea de Fairford.