El jefe de la Fuerza Aérea israelí recibe inmunidad especial para visitar Gran Bretaña (inglés)

El Gobierno británico ha admitido que el jefe de la Fuerza Aérea israelí, Tomer Bar, gozó de inmunidad diplomática especial para visitar Gran Bretaña a principios de este verano. La revelación se produce cuando el presidente israelí, Isaac Herzog, está a punto de visitar Gran Bretaña, y los activistas planean protestas para recibirlo. El general de división Bar viajó a Oxfordshire en julio para asistir al evento Royal International Air Tattoo en la base aérea de Fairford.

A.more
Los que hoy reconocen a palestina, no hacen nada para evitar que palestina sea destruida y su población asesinada y reciben con honores a los genocidas. El nuevo eje del mal, con los nazis
Oestrimnio
Hay buen rollo entre los HDLGP.
:roll:
calde
#2 Menudo huevón el Starmer... cada vez peor
Verdaderofalso
Lo que pasa con estas cosas es que luego no podemos pedir la detención de Putin o Maduro o cualquier otro individuo que sea partícipe de crímenes contra la humanidad, de guerra o cualquier otro acto.

La hipocresía es lo que tiene
platypu
Ojo con esta web que la mayoria son bulos y conspiraciones. Como absolutamente toda la mierda que sube el prorruso de #0
Aparte la noticia es de antes de verano y lo de la inmunidad es otra inventada de la web
