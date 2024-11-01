edición general
1 meneos
5 clics

El jefe del Ejército del Aire francés lanza un mensaje de apoyo al programa del futuro avión de combate FCAS

Jérôme Bellanger mantuvo un encuentro con sus homólogos en el Ejército del Aire de España y de Alemania.

| etiquetas: avión de combate , fcas
1 0 0 K 11 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 11 tecnología

menéame