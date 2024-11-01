edición general
El jefe de derechos humanos de la ONU condena los ataques: "Los civiles pagan el precio"

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto". "Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", ha advertido en un mensaje en su cuenta oficial en X.

Esperemos las declaraciones del Jefe de Derechos Humanos de la FIFA, a ver qué dice...
#1 Trump es el Premio de la Paz y Premio Nobel de la Paz regalado… supongo que algo de autoridad tiene
Fachas things
Vaya tela. Una condena muy pomposa al abusón y al abusado, por un tema de equidad me imagino...
