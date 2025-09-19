El jefe de la Armada: "No estamos para contener a los cayucos, sino para ayudarles

El jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, ha dejado claro este viernes que, ante un cayuco en el mar, la principal misión de los buques militares es ayudar, salvar y rescatar a sus ocupantes y, en ningún caso, «apartarlos». Lo ha hecho durante su intervención en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, en respuesta al dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, quien le ha preguntado si veía necesario incrementar la presencia de barcos de la Armada en el Estrecho y en aguas de Ceuta y Melilla