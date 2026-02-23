La jefa de meteorología de À Punt desmonta la tesis del PP sobre la dana: “Desde el viernes se sabía”

El Congreso de los Diputados ha vivido este lunes una declaración clave sobre la tragedia de la dana. Victoria Rosselló es la jefa de meteorología del canal autonómico público valenciano À Punt. La tarde del 29 de octubre de 2024 Rosselló estuvo en el informativo del mediodía. Y ha recordado que dio un aviso a los valencianos que en ese momento conectaban con el canal: