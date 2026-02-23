edición general
La jefa de meteorología de À Punt desmonta la tesis del PP sobre la dana: “Desde el viernes se sabía”

La jefa de meteorología de À Punt desmonta la tesis del PP sobre la dana: “Desde el viernes se sabía”

El Congreso de los Diputados ha vivido este lunes una declaración clave sobre la tragedia de la dana. Victoria Rosselló es la jefa de meteorología del canal autonómico público valenciano À Punt. La tarde del 29 de octubre de 2024 Rosselló estuvo en el informativo del mediodía. Y ha recordado que dio un aviso a los valencianos que en ese momento conectaban con el canal:

Tkachenko #2 Tkachenko
La comparecencia completa. No tiene desperdicio ¬¬
www.youtube.com/live/ADSubkoeux4?si=bfT63S8nSr-lo5bj
1 K 27
#5 Rixx
En China ya habrían ejecutado hace tiempo a esta panda de sinvergüenzas.
1 K 27
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
De hecho, las previsiones eran tan pésimas, que el President hizo lo previsto en los protocolos en caso de que el mundo se vaya a acabar.
1 K 17
Skiner #6 Skiner *
#1 Lástima que el majadero este no avisara a la gente el día anterior como dicta el protocolo y quizás no habrían muerto tantos.
Lo demás es irrelevante porque ya era demasiado tarde.
0 K 7
beltzak #4 beltzak
¿El que se sabía? ¿Que fue ETA?

¡La Dana es ETA!
0 K 10
Spirito #3 Spirito *
A la derecha y extrema solo le interesa el negocio de la política, robar al Pueblo a manos llenas porque ellos son los agraciados por Dios. Estafadores. Unos jetas de cuidado.

Lucen banderita para que no se les señalen de traidores a la patria. Se rasgan las vestiduras como posesos pero en realidad son psicópatas, ladrones de todo pelaje con pedigri y crotal y sinvergüenzas varios.

Cualquier desgracia es además para ellos una oportunidad extraordinaria de saquear aún más las arcas públicas.

Están desesperados esperando la siguiente desgracia nacional o local a ver por dónde pueden robar aprovechando la ocasión.
0 K 9

