Jeanette contra Trump

La negativa de España a participar en la guerra de Trump y Netanyahu ha indignado al moderado Feijóo. Se trata de una decisión frívola e irresponsable, ha dicho, sin acabar de explicarnos cómo debería comportarse un presidente para no ser ni frívolo ni irresponsable: cuando yo gobierne me uniré a la operación para lanzar bombas sobre escuelas en Irán, aplaudiré el genocidio en Gaza o las violaciones de niños en la isla de Epstein para no seguir abochornando a los españoles con frivolidades, podría haber prometido solemne, pero no lo hizo.
