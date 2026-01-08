JD Vance:"Dinamarca obviamente no ha hecho un buen trabajo a la hora de proteger Groenlandia"  

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este miércoles que Dinamarca "claramente" no ha cumplido de manera adecuada con la responsabilidad de proteger Groenlandia, un territorio que Washington considera estratégico. Según Vance, el expresidente Donald Trump está "dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario" para salvaguardar los intereses estadounidenses en el Ártico, una región cada vez más relevante desde el punto de vista geopolítico y militar.