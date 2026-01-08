edición general
JD Vance:"Dinamarca obviamente no ha hecho un buen trabajo a la hora de proteger Groenlandia"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este miércoles que Dinamarca "claramente" no ha cumplido de manera adecuada con la responsabilidad de proteger Groenlandia, un territorio que Washington considera estratégico. Según Vance, el expresidente Donald Trump está "dispuesto a llegar tan lejos como sea necesario" para salvaguardar los intereses estadounidenses en el Ártico, una región cada vez más relevante desde el punto de vista geopolítico y militar.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
... porque las tropas invasoras ya estamos allí :troll:
HeilHynkel #4 HeilHynkel
¿quien dice que ha invadido Groenlandia? ¿las focas monje? ¿los arenques?
#10 famufa
#4 ¿Focas monje en Greenland? Rápido, un ICE para focas inmigrantes ilegales!
powernergia #5 powernergia
"No como nosotros con Puerto Rico, que siempre les hemos tratado como una puta mierda y los tontos siguen queriendo ser americanos"
#12 Zamarro *
Imaginad la escena de JD Vance bajando del avion en Groenlandia, y diciendo: Venimos a mejoraros la vida, no como Dinamarca que os quiere joder. Nosotros os quitaremos la sanidad gratuita, la educacion gratuita, pondremos seguros de salud carisimos, el coste de la vida os va a subir hasta puntos impensables, pero oye ... que vais a tener un McDonals y un Starbuks cada 1000Km de costa ...
mono #13 mono
#12 Y verás como los locales votan a favor de la anexión
jonolulu #2 jonolulu
¿La responsabilidad de proteger Groenlandia no era de la OTAN? :roll:
#6 Barriales
#2 la única misión de la otan es vender armas.
#8 Horkid
#6 norteamericanas.
#11 Poligrafo
Pues como os pongais muy tontitos planeta se va a unir para mandaros de una patada a la edad media.
#3 mam23 *
si tanto le preocupa el Artico , que invada Canadá.
pitercio #7 pitercio
#3 también lo tiene en la lista.
#9 Horkid
#3 Y lo han intentado: theweek.com/history/when-us-invaded-canada-trump-annex-war
Desde siempre quieren invadir Rusia, y utilizar a Europa para hacerlo
