JD Vance dice que fue "muy guay" que Disneyland cerrara durante sus vacaciones familiares (eng)

"Teníamos la isla para nosotros solos, lo que fue genial. Nunca había estado en Disneylandia. Me pareció increíble", dijo Vance durante un episodio del podcast de Katie Miller que se emitió el lunes. Hablando con Miller, una exfuncionaria de la Casa Blanca de Trump que está casada con el actual jefe adjunto de personal Stephen Miller, Vance se disculpó con los afectados por los preparativos de seguridad para su visita. "Lo siento por todas las personas que estaban en Disneyland por las colas más largas, pero lo pasamos muy bien", dijo el vice

Andreham #1 Andreham
Cuando el neofeudalismo se promociona y trata como un asunto común más, deja de ser neo para ser simplemente feudalismo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es broma ¿No? Eso no se le ocurre ni a Kim Jon Un.
#2 chocoleches
Por qué dice que tenían "la isla" para ellos solos? Qué isla?
DDJ #4 DDJ
Ya han alcanzado el mismo nivel de tercermundismo de esos dictadores militares que llegaban al poder en un país africano tras un golpe de estado xD
#5 Godoferoz
Preparaos para la desaparición de cualquier mínima referencia a la gente de color o lgtb en Disney a no ser que sea para darle pluma al villano de turno, Disney es como la frase de Groucho Marx, si no le gustan mis principios aquí tengo otros, a partir de ahora los héroes whasp triunfarán gracias a su fé en cristo y en la familia tradicional
donsoul #6 donsoul *
De hecho cualquiera puede alquilar Disneyland si tiene el dinero. Tiene que ser de noche después del horario habitual del parque.
