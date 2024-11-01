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JD Vance deja de ser el «sucesor evidente de Trump» mientras el presidente lo toma como blanco de bromas [ENG]

El rendimiento poco convincente de JD Vance como vicepresidente, combinado con las pullas de Donald Trump en sus comentarios a la prensa, llevó al veterano columnista del Financial Times Ed Luce a afirmar que la estrella del vicepresidente se ha apagado hasta el punto de volverse irrelevante. Y, debido a ello, ya no puede ser considerado el sucesor de Trump. En una columna publicada el martes, titulada «El cada vez más reducido JD Vance», Luce sostiene que el presidente ha debilitado a su compañero de fórmula.

| etiquetas: vance , débil , sucesor , trump , fracaso
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8 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
calde #6 calde
Pues dicen que fue el único que dijo que era absurdo atacar a irán...
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#7 cajadecartonmojada
Pues como no se lo quite de enmedio pronto, para noviembre puede ser el próximo presidente.
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Veelicus #3 Veelicus
Las proximas las ganaran los democratas seguramente
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#1 Hynkel
Pues a ver a quién tienen aún más fanático en la recámara. Porque a alguien tendrán que poner los republicanos de candidato en 2028.

Eso si Zanahorio no está tramando ya el plan para un tercer (e inconstitucional) mandato.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 Rubio es uno de los favoritos
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Cantro #4 Cantro
#2 Rubio al menos no pierde la compostura. A Vance lo fichó todo el mundo como gilipollas profundo desde la primera vez que le oyeron hablar
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#5 Hynkel
#2 Como candidato puede ser.

Pero antes de llegar a eso están las mid-term. Todos los sondeos dan por hecho que los demócratas van a ser mayoría en la cámara de representantes. Y el Senado está "fifty-fifty". Doy por hecho que Zanahorio no se va a quedar de brazos cruzados. Un impeachment es muy poco probable, pero le estarían vetando día sí día también.
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themarquesito #8 themarquesito
#2 Rubio es el menos patético de ese gabinete, pero es que la fauna de ese gabinete es de traca: Vance, Rubio, RFK Jr, Markwayne Mullin, Todd Blanche (en funciones), Linda McMahon...
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menéame