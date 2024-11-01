JD Vance deja de ser el «sucesor evidente de Trump» mientras el presidente lo toma como blanco de bromas [ENG]

El rendimiento poco convincente de JD Vance como vicepresidente, combinado con las pullas de Donald Trump en sus comentarios a la prensa, llevó al veterano columnista del Financial Times Ed Luce a afirmar que la estrella del vicepresidente se ha apagado hasta el punto de volverse irrelevante. Y, debido a ello, ya no puede ser considerado el sucesor de Trump. En una columna publicada el martes, titulada «El cada vez más reducido JD Vance», Luce sostiene que el presidente ha debilitado a su compañero de fórmula.