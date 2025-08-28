JD Vance afirma que está preparado para convertirse en presidente «si, Dios no lo quiera, ocurriera una terrible tragedia». [ENG]

JD Vance ha dicho que está listo para asumir la presidencia “si Dios no lo quiera, ocurriera una terrible tragedia” a Donald Trump. En una amplia entrevista con USA TODAY, el vicepresidente dijo que estaba “seguro” de que el presidente Trump completaría el resto de su mandato, pero agregó que había recibido mucha “capacitación en el trabajo”. También insistió ante la corresponsal de la Casa Blanca, Francesca Chambers, que Trump tenía una "salud increíblemente buena", a pesar de las recientes preguntas sobre el bienestar físico del presidente...