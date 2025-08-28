edición general
JD Vance afirma que está preparado para convertirse en presidente «si, Dios no lo quiera, ocurriera una terrible tragedia». [ENG]

JD Vance ha dicho que está listo para asumir la presidencia “si Dios no lo quiera, ocurriera una terrible tragedia” a Donald Trump. En una amplia entrevista con USA TODAY, el vicepresidente dijo que estaba “seguro” de que el presidente Trump completaría el resto de su mandato, pero agregó que había recibido mucha “capacitación en el trabajo”. También insistió ante la corresponsal de la Casa Blanca, Francesca Chambers, que Trump tenía una "salud increíblemente buena", a pesar de las recientes preguntas sobre el bienestar físico del presidente...

HeilHynkel #4 HeilHynkel *
- Donald
- Dime JD.
- Creo que podrías hacer una visita a Dallas, tenemos un descapotable precioso para dar un paseo cerca de un almacén de libros ...
- ¿Y eso hará subir mi popularidad?
- ¡como la de JFK por lo menos!
4 K 90
Kantinero #2 Kantinero
Tiro al ego inmortal de Trump, es el comienzo del fin entre Vance y Trump
2 K 21
Triborato #9 Triborato
#2 ya he leído a varios periodistas definir a D. Trump como un personaje vengativo y con poder. Así que yo también apuesto a que va a ocurrir "una terrible tragedia" pero no a quien Vance se espera.
1 K 18
Sandman #3 Sandman
¿Puede ser el mayor '¿no sé cómo he llegado aquí?' después del de Ayuso?
2 K 19
#12 Grahml
Realidad de JD Vance  media
0 K 17
#7 asgard_gainsborough
dios no lo quiera - guiño, guiño - dijo, antes de añadir, susurrando para que nadie le oyera - hay una bala por aquí que tiene tu nombre...
0 K 13
frg #11 frg
#8 No, no lo recordamos, y cuando busco el vídeo sólo encuentro parodias de humoristas.
0 K 12
Vaelicus #5 Vaelicus
Menudo subnormal, si hay alguien que NO está capacitado es él
0 K 10
#8 kfpanda
#5 ¿Cómo que no? Si es puro carisma el hombre. ¿Recordais cuando entró a comprarse donuts en campaña?
0 K 6
placeres #10 placeres
#5 La capacitación necesaria es haber nacido en USA, el resto es accesorio para el cargo, es lo que tiene la democracía, se presentó como vicepresidente y la mayoría de votantes decidieron que eran el mejor duplo.

... Quiera dios que tengamos uno o dos años de ese tipo, creo que incluso hará bueno un poco bueno a Trump. .. Si los estadounidenses no salen realmente asustados de estos años, ya serán historicamente un imperio en decadencia plena.
0 K 11
JovenCarcamal #1 JovenCarcamal
Esto no lo decía la de Veep?
0 K 9
#6 famufa
Dios no lo quiera, eso sería una grandísima tragedia.
0 K 6

