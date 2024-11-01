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JD Vance acusa a la UE de "interferencia" durante su visita a Hungría para ayudar a Orbán a ganar las elecciones (ING)
El vicepresidente de Estados Unidos arremete contra los "burócratas de Bruselas" que interfieren en la votación del domingo a su llegada a Budapest.
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#1
YeahYa
El titular es un chiste por sí mismo.
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#5
soberao
#0
meneame.net/story/vance-arropa-orban-budapest-acusa-bruselas-injerenci
duplicada
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#2
pitercio
*
Todos empeñados en que los húngaros voten bien
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#3
ipanies
Va siendo cuestión de orgullo ya ir mandando a tomar por el puto culo a la administración asesina de Trump... Es humillante ver cómo nos tratan por la mierda de derecha que ponemos desde siempre a gobernar en Bruselas.
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#4
Moixa
#0
es duplicada
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#6
StuartMcNight
Los Trumpistas creyendo que su apoyo ayuda a alguien en Europa es la rision.
JD brodel… si quieres que el imbecil de Orban gane…. Aléjate!!!
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#7
Oestrimnio
JD Vance debería largarse ya mismo.
¡¡Habrase visto!! esto es Europa y los únicos que pueden interferir en las elecciones húngaras son los buenos demócratas de Bruselas, esos que no dudarán en castrar la representación de los países que no voten bien.
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JD brodel… si quieres que el imbecil de Orban gane…. Aléjate!!!
¡¡Habrase visto!! esto es Europa y los únicos que pueden interferir en las elecciones húngaras son los buenos demócratas de Bruselas, esos que no dudarán en castrar la representación de los países que no voten bien.