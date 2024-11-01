Javitxu: “Soy uno de los 6 de Zaragoza, pero quiero dejar de serlo”

“Santiago Abascal el otro día nos llamó terroristas callejeros en el Congreso. Bueno, perdona, a mí no se me ha condenado por terrorismo”. Javier Aijón (Zaragoza, 1997), conocido como Javitxu, fue condenado a siete años de prisión por desórdenes públicos por el Tribunal Supremo. Es uno de los seis jóvenes encausados en el caso de “los 6 de Zaragoza” a raíz de la protesta antifascista contra un mitín de Vox en enero de 2019. Cuando tenía 15 años empecé a politizarme. Yo era consciente de que te podía pasar: te montaban un montaje policial...
| etiquetas: 6 de zaragoza