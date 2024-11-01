Javier San Martín: Creencia y realidad. Desde un diálogo con Ortega...

Fundación Sicómoro. Madrid, 2025. 694 páginas. 28 €. Monumental y brillante estudio que arroja luz sobre el trascendental concepto orteguiano de “creencia”. Trataré de hacer llegar al improbable lector de esta nota una idea aproximada del problema filosófico que enfrenta el gran libro -en el doble sentido de grande por el número de páginas, pero también por la ambición teórica que asume y el trabajo ingente que se acumulan en sus casi 700 páginas escritas a lo largo de los últimos quince años- titulado Creencia y realidad...