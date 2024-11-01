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Javier San Martín: Creencia y realidad. Desde un diálogo con Ortega...

Fundación Sicómoro. Madrid, 2025. 694 páginas. 28 €. Monumental y brillante estudio que arroja luz sobre el trascendental concepto orteguiano de “creencia”. Trataré de hacer llegar al improbable lector de esta nota una idea aproximada del problema filosófico que enfrenta el gran libro -en el doble sentido de grande por el número de páginas, pero también por la ambición teórica que asume y el trabajo ingente que se acumulan en sus casi 700 páginas escritas a lo largo de los últimos quince años- titulado Creencia y realidad...

| etiquetas: libros , ensayo , cultura , filosofía
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Siempre que un filósofo menciona el término realidad, podemos presumir que va a enfrentar alguno de los problemas centrales de este quehacer humano que es pensar, buscar el sentido a lo que hay. Y si se empareja con el concepto de creencia, sabemos que, desde que Platón sistematizara la oposición episteme / doxa, estamos ante una cuestión mayor que atraviesa toda la historia de la filosofía, hasta los grandes del siglo XX que protagonizan este libro: Edmund Husserl y José Ortega y Gasset...
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menéame