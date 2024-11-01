edición general
Javier Ruiz tira de cifras y gráficos para desmentir a Feijóo en TVE por lo que dice de los pirómanos

"El PP está señalando a los pirómanos, del último año computado el 0,51% de los incendios fue responsabilidad de pirómanos. La mayoría de los incendios son responsabilidad de administraciones, fundamentalmente autonómicas que no cuidan el monte, que no previenen el incendio"

DDJ #1 DDJ
¿Qué mierdas espera la gente que solucione cualquier gerente pepero si ni siquiera saben dónde está el problema? :palm:

Si fueran un taller mecánico te inflarían las ruedas para un problema de motor y además te cobrarían como si hubieras comprado un coche nuevo xD
Dasmandr #3 Dasmandr
Si hay Feijoo, aplica Ley de Brandolini
Andreham #5 Andreham
#4 TVE ha sido controlada por el PP literalmente siempre, hasta el punto de que el PP y el PSOE pactaron que el PP se quedase el consejo de administracion de RTVE a cambio de pactar luego el CGPJ (ya se nos ha olvidado todo este asuntillo) y cuando se tenia que pactar el CGPJ dijeron que tarari, putos perroflautas.

De todos modos mi mensaje era simplemente una ironia sobre el pensamiento del pepero medio.
Andreham #2 Andreham
Da igual porque lo dice en TVE y TVE es la tele de los rojos y Sanchez, por lo que es mentira.
Quel #4 Quel *
#2 Eso es un ad hominem de manual. Aunque en este caso ... Las dos primeras afirmaciones no se pueden negar.
