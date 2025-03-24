edición general
128 meneos
1043 clics
Javier Negre ya es un ‘meme’ incluso en Argentina: “Trol libertario”

Javier Negre ya es un ‘meme’ incluso en Argentina: “Trol libertario”  

Esta semana, en el canal C5N, Gustavo Sylvestre lo utilizó como ejemplo de periodismo militante y objeto de burla. Un análisis que Sylvestre remató tildando a Negre de “trol libertario” y “vocero en las redes”, además de otras lindeces como el hecho de forzar el acento argentino para intentar llegar a más gente.

| etiquetas: javier negre , meme , trol libertario , argentina , c5n
59 69 4 K 465 Ardilléame
23 comentarios
59 69 4 K 465 Ardilléame
Comentarios destacados:      
#5 Marisadoro
"Señaló a los habitantes de Buenos Aires como responsables de que Milei no lograra imponerse en la ciudad"

Así es, Negre, y eso se conoce como "elecciones".
15 K 136
Urasandi #7 Urasandi
#5 El concepto de democracia no lo lleva bien
2 K 24
#10 diablos_maiq
#5 Siempre ha sido un memo.
0 K 10
#11 cajadecartonmojada
#5 Si estuviese hablando de fútbol, su análisis sería: "si hubieran marcado más goles que el otro equipo, habrían ganado el partido".
1 K 14
victorjba #19 victorjba
#11 Si mi abuela tuviera huevos sería mi abuelo
0 K 20
#14 Eukherio
#5 Me recuerda a cuanto los anarcocapitalistas empezaron a culpar a los jubilados chilenos del colapso del sistema de pensiones de allí. Qué cosas, eh, que cuando los que estaban allí pagando una mierda durante años, porque el sistema se lo permitía, vieron que la jubilación les daba para dos años decidieron que ese sistema era un poco una mierda infecta.

Ya en los 80 intuían que lo mejor era tirar de dictador, que así la gente no te protestaba las decisiones.
0 K 8
Cuñado #9 Cuñado
#4 Lo siento por los argentinos, pero es tan tentador... :pagafantas:

Podríamos hacer un crowdfunding para comprar un terrenito en Patagonia y crear una reserva natural subnormal. Y cubrirla con un sarcófago de hormigón, como en Chernóbil. Creo que Varsavsky ya puso la primera piedra.
2 K 30
Sr.No #13 Sr.No
#9 no había algún famosete de la caverna hispana :troll: que decía que tenía un rancho por ahí?
0 K 10
Cuñado #15 Cuñado
#13 Sí, de la hispanoargentina. Por eso digo lo del crowdfunding. Sólo habría que comprar el candado :troll:

www.elmundo.es/cronica/2025/03/24/67e1c2e1fc6c838b3a8b4586-video.html
0 K 10
Sr.No #2 Sr.No
Ehh! Había que intentarlo. Para los argentinos es una putada pero ¿y lo bien que nos quedamos por aquí?
2 K 23
Cuñado #3 Cuñado *
#2 Es tentador, pero se puede volver en tu contra. Los gallegos lo intentamos enviando a Madrid a Franco, a Fraga, a Rajoy, a Feijóo... y la cosa, en general, no salió muy bien* :foreveralone:

*Exceptuando a Feijóo, pero eso es porque él no quiere.
5 K 53
Sr.No #4 Sr.No
#3 si el resto accedieran voluntariamente: Carlitos, el desocupo, todos los de Vuax, etc... A priori sería una alegría y un descanso.
1 K 20
Urasandi #6 Urasandi
#3 a Rouco,...
1 K 21
Cuñado #12 Cuñado
#6 A Millán Astray...

Para que luego digan que somos "riquiños". El que sale revirado...
0 K 10
#17 z1018
Allí como se ve que no hay menas ni inmigrantes africanos los enemigos son los asesinos y los violadores que campan a sus anchas.
Además es curioso porque si cambian a sus anchas será porque Milei no ha hecho su trabajo, pero esto se le olvida
1 K 17
#1 Bravok1
Dile trol libertario o subnormal analfabeto directamente que se entiende mejor.
1 K 14
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
No entiendo el titular.

Un bombero es bombero esté en España, Argentina o Nigeria.
Un médico, es médico en Cuba, España, Argentina o Corea del norte.

Pues este, exactamente lo mismo.
0 K 12
dunachio #22 dunachio
El Condenas siempre fue un meme, además de un memo.
0 K 11
#23 baronluigi
Libertario mis pelotas, que bien que se hizo "un lola flores".

www.elnacional.cat/enblau/es/television/javier-negre-mendiga-dinero-es
0 K 10
#8 Barriales
En breve saldrá por patas de Argentina.
0 K 8
#20 Nebuchanezzar
El que es imbécil es imbécil aquí y al otro lado del charco
0 K 7
#18 Ricochet
Ni que fuese Dumbo Loaiza.
1 K -1
#21 Nebuchanezzar *
#18 El ácido fólico es super importante durante el embarazo para que no salga el niño con una grave deficiencia y acabe siendo basura infecta de derechas, si puedes comentaselo a tus progenitores por si pensaban darte un hermanito/a
0 K 7

menéame