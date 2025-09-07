·
Javier Guillén, director de la Vuelta: "Es inaceptable lo que pasó, se puso en riesgo la integridad física de los ciclistas"
El máximo responsable de la prueba ciclista española ha lamentado 'la imagen que se dio' en la última etapa en Madrid.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#5
gale
Si un toro no sufre cuando le clavan banderillas, dudo mucho que un ciclista sufra cuando se le empuja.
4
K
60
#1
cenutrios_unidos
El que no pide politizar la vuelta, lleva a visitar a los ciclistas a la Ayuso.
El que dice que se puso en riesgo a los ciclistas. No muestra ni una actividad de riesgo para los participantes.
Son super "delicados" menos con un puto genocidio en sus narices.
IDOS A TOMAR POR CULO HIPÓCRITAS.
1
K
23
#7
ExLibris
Disculpe: el boicot de los manifestantes ayer no puso en peligro a los ciclistas, en ningún caso!
1
K
19
#9
Urasandi
#7
De hecho, la única caída que he leído fue por culpa de un poli.
1
K
19
#13
comadrejo
#7
Pone en peligro los ingresos.
www.newtral.es/sylvan-adams/20250907/
En unas generaciones han pasado de sobrevivientes del genocidio nazi a dar soporte al moderno genocidio realizado por el actual gobierno de israel.
0
K
12
#2
wildseven23
Fruto criminal.
0
K
14
#4
Milmariposas
Habla de "integridad física" el del genocidio? Daría risa si no fuera porque son putos asesinos!
0
K
13
#11
JackNorte
Inaceptable es todo menos que un estado blanquee un genocidio usando el deporte , claro.
La culpa es de quien se manifiesta diciendolo, que les jode el negocio. Algunos aun no entienden de donde sale el dinero y porque.
0
K
13
#8
javibaz
*
"Es inaceptable lo que hicimos con la vuelta, pusimos en riesgo la integridad física de los ciclistas"
Así creo que es más realista.
0
K
13
#12
kukusu
#8
los mismos ciclistas se juegan su integridad en muchas ocasiones.. que suspendan la prueba definitivamente!
0
K
9
#3
skaworld
La posibilidad de mancillar la integridad fisica de un ciclista esta muy muy por encima der lo que le pase a un moreno en el culo del mundo. Que no los toque el viento...
0
K
12
#6
Connect
*
Este señor tendrá vecinos y familiares. Y se está retratando como el tipo que dijo que un grupo de manifestantes iba a atentar contra ciclistas. Supongo que es de los que en la época de Franco se quejaba de que la gente protestara en las calles y corriera delante de la policía. O de los que en las manifestaciones del Mayo del '68 le hubiera dicho a los estudiantes franceses que protestaran en algún sitio menos molesto. Espera! Quizás también le pareció mal la protesta estudiantil de la plaza de Tiananmén.
Vamos, todo un amigo de Mussolini.
Si las protestas no fueran visibles, no serían protestas, serían tertulias entre colegas.
0
K
11
#10
vviccio
*
Y siguen tratando a la gente como idiotas con su relato de que los burros vuelan.
Dirán que no se podía saber y además ¿hicieron algo antes de aceptar al equipo sionista en la Vuelta o les llenaron los bolsillos de calderilla?.
0
K
11
