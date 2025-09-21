Javier Enríquez, ante la jueza del caso Negreira: "Los 7,5 millones no corresponden a ningún trabajo hecho por mí"

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, defendió ante la jueza Alejandra Gil no tener nada que ver con los 7,5 millones de euros pagados por el Barça a su padre entre 2001 y 2018. Enríquez, investigado en la causa, explicó que trabajó para el club azulgrana confeccionando informes técnicos arbitrales y que lo hizo entre 2012 y 2018 facturando a través de un intermediario, José Contreras. E
| etiquetas: javier enríquez , negreira , corrupcion deportiva , fc barcelona
Y luego Soler que paso de ejecutivo del Barca paso a la Consejo Superior de Deportes (CSD) para dejar extinguir el delito.
Corrruptos, con prebendas...
¿Imaginas tener que retirar los títulos obtenidos al Barcelona durante 18 años? Se lía la monumental. Ahora, es a otro club ........ y lo mejor es que van de dignos y ofendidos por la vida. Con un par.