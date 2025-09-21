edición general
Javier Enríquez, ante la jueza del caso Negreira: "Los 7,5 millones no corresponden a ningún trabajo hecho por mí"

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, defendió ante la jueza Alejandra Gil no tener nada que ver con los 7,5 millones de euros pagados por el Barça a su padre entre 2001 y 2018. Enríquez, investigado en la causa, explicó que trabajó para el club azulgrana confeccionando informes técnicos arbitrales y que lo hizo entre 2012 y 2018 facturando a través de un intermediario, José Contreras. E

y así es como el Barca pago que sepamos 8 millones de euros desde Nuñez a Laporta, a un señor que a la vez que era vicepresidente de los árbitros, resulta que solo tenia como empleador al FC Barcelona.

Y luego Soler que paso de ejecutivo del Barca paso a la Consejo Superior de Deportes (CSD) para dejar extinguir el delito.

Corrruptos, con prebendas...
#1 Y luego tenemos países avanzados donde estas cosas se cortan con mano dura -> es.wikipedia.org/wiki/Calciopoli ¿Adivina que va a pasar con NegreiraGate? Ya te lo digo yo: nada.
¿Imaginas tener que retirar los títulos obtenidos al Barcelona durante 18 años? Se lía la monumental. Ahora, es a otro club ........ y lo mejor es que van de dignos y ofendidos por la vida. Con un par.
