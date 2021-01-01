Javier Castroviejo, ex director de Doñana: "Hay que prohibir ya la plantación de eucaliptos, cada año agravarán más los incendios" [GAL]

Con su bagaje profesional, considera culpable de la mayor virulencia y destrucción cada año de los fuegos en la Galicia la "política forestal" de la Xunta, que dice está hecha desde hace décadas "por madereros". Demanda "una reforma radical de la Administración" en esta materia, una Administración que "no gaste el dinero en extinción sino que haga prevención".
Dicho esto, la forma de eliminar el eucalipto es ofreciendo una alternativa. Prohibir no va a funcionar, y sería un desastre para muchas familias que cuentan con esa madera como colchón de seguridad
Sería bueno buscar algún cultivo o algún árbol que ofrezca una rentabilidad, aunque sea un poco más reducida, y sirva para sustituirlo
¿Tal vez las criptomerias? ¿Tal vez el nogal? ¿Facilitar los cultivos de castaño y roble, de forma que quede establecido que eso es un cultivo para madera y sea más fácil talarlo cuando llegue el turno de corta (que es de muchas décadas, por cierto)