Javi Poves: «Preciado me decía que tenía una pedrada en la cabeza»

Javi Poves, el denominado futbolista anti sistema, volvió a estar invitado en El Chiringuito. El ex jugador rojiblanco, siempre interesante, habló sobre su paso por el Sporting y su relación con Manolo Preciado. «Preciado me decía que tenía una pedrada en la cabeza. Me decía ¿qué te pasa, chaval? No era lo suficientemente competitivo para jugar a fútbol, no me gustaba el fútbol. Entonces acordamos esperar y después tomé la decisión de dejarlo. Tenía solo 23 años y me dediqué a conocer el mundo.”
Por cierto, lo de "futbolista anti sistema" fue al principio, ahora se le conoce como el futbolista terraplanista.