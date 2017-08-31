edición general
Javi Poves: «Preciado me decía que tenía una pedrada en la cabeza»

Javi Poves, el denominado futbolista anti sistema, volvió a estar invitado en El Chiringuito. El ex jugador rojiblanco, siempre interesante, habló sobre su paso por el Sporting y su relación con Manolo Preciado. «Preciado me decía que tenía una pedrada en la cabeza. Me decía ¿qué te pasa, chaval? No era lo suficientemente competitivo para jugar a fútbol, no me gustaba el fútbol. Entonces acordamos esperar y después tomé la decisión de dejarlo. Tenía solo 23 años y me dediqué a conocer el mundo.”

#1 Leon_Bocanegra *
Un sabio el tal preciado ese. Menuda pedrá que tienes.

Por cierto, lo de "futbolista anti sistema" fue al principio, ahora se le conoce como el futbolista terraplanista.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 Don Preciado tiene una estatura en Gijón xD
#3 Leon_Bocanegra
#2 tampoco era tan alto por lo que veo
