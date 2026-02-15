edición general
Javi Poves monta un circo en Majadahonda: Coge del cuello a un jugador, le dice a otro que se saque el palillo de la boca y al árbitro, que le entierra en dinero

El polémico dueño del Colonia Moscardó la lío tras el empate (1-1) de su equipo en Majadahonda. Puede caerle otro fuerte castigo por lo ocurrido.

#1 eipoc
Es la consecuencia de reírle las gracias a un descerebrado, que se cree superior.
