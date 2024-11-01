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Jared Kushner, la mano que mece la Casa Blanca

Jared Kushner, la mano que mece la Casa Blanca

Es el gran facilitador de los últimos movimientos económico-políticos del Gobierno Trump. Una figura que mece los negocios del presidente-magnate, mientras aún está en marcha la guerra de Irán.

| etiquetas: trump , jared kushner , casa blanca
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2 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Jared Kushner, el yernísimo.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿Este no era el que compró la casa de Charlie y se casó con su hermano Alan para que le dejaran adoptar un crío? :roll:
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menéame