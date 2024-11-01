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Jared Kushner, la mano que mece la Casa Blanca
Es el gran facilitador de los últimos movimientos económico-políticos del Gobierno Trump. Una figura que mece los negocios del presidente-magnate, mientras aún está en marcha la guerra de Irán.
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