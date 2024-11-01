edición general
Que Japón tenga 100.000 personas mayores de 100 años explica un problema: se están quedando sin conductores

Que Japón tenga 100.000 personas mayores de 100 años explica un problema: se están quedando sin conductores

Japón ha alcanzado un nuevo récord de longevidad al registrar 99.763 personas de 100 años o más, de las cuales el 88% son mujeres

UnoYDos #11 UnoYDos *
Esta noticia no se cerro ya ayer?

www.meneame.net/story/japon-tenga-100-000-personas-mayores-100-anos-ex

EDIT: Se me adelanto #9 xD
Malinois #12 Malinois
#9 también para #11
El buscador es una caca. Literalmente. He buscado por diversas palabras y nada,no aparecía. Así que he decidido compartirla. Lo siento.
UnoYDos #13 UnoYDos *
#12 Te entendemos no te preocupes, yo lo encontré con la tercera búsqueda sabiendo que existía la noticia xD
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Se está quedando sin reemplazo. Y sí, se lo tienen ganado. Por mucho que vendan que Japón es guay es como Corea del sur. Un sitio curioso pero para vivir y criar una familia es una putísima mierda.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Es su país y se lo follan como quieren. Bueno, follar no, que de ahí viene el problema pero se me entiende ¿no? :troll:
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 No te equivoques. Follan. El problema es que con el trabajo de mierda y lo racistas que son (en Japón son mazo racistas) pues lo tienen todo. La gente no se puede plantear tener hijos (las mujeres son muy reticentes) y no llega inmigración que reemplace esa demanda.

Pues eso. Si no tienes políticas que fomenten la natalidad, pasan estas cosas. Y que ojo, no le vienen mal al planeta. Un poco de decrecimiento puede ser bueno.
Khadgar #7 Khadgar
#5 Más que racistas son xenófobos ¿no?
#10 MetalAgm
#5 El problema, como en Europa, que el decrecimiento deberia de ser controlado: no puedes frenar de golpe el crecimiento dejando que las parejas no tengan hijos... porque pasas de un decrecimiento a la extinción en el momento que te quedes sin gente joven fertil... hay que decrecer pero controladamente...
#4 chochis
#1 van detrás y como son unos xenófobos del copón mucha gente se vuelve a su país de origen después de probar la parte no tan bonita.
#15 Pitchford
#14 Incluso estabilizando, la relación de personas en edad de trabajar respecto al total de la población baja mucho, mientras la pirámide se ajusta a la estabilización. Si se baja rápido, esa relación se desploma y la cosa puede complicarse demasiado. De bajar, sería mejor muy poco a poco.
Feindesland #16 Feindesland
#15 Sí, claro, lo ideal es lo que tú propones. O un buen tajo por arriba, plan pandemia...

:-D
#8 Pitchford *
Estabilizar población, aunque sea con inmigrantes, parece lo ideal, pero dejar que baje la población puede ser una catástrofe, si los robots y la IA no lo remedian..  media
Feindesland #14 Feindesland
#8 No. Lo ideal es menguar. Pero tiene unos años duros...
Gry #3 Gry
¿No será que los trabajos de conductor no le interesan a los jóvenes?
#17 Tensk
Pues será porque quieren. Ayer mismo vi pasar conduciendo su coche a una vecina que si no tiene 91 es porque ya ha cumplido 92.
borteixo #6 borteixo
Los yayos matan a los conductores o como es ese titular?
