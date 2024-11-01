·
comentarios de esta noticia
8
meneos
33
clics
Que Japón tenga 100.000 personas mayores de 100 años explica un problema: se están quedando sin conductores
Japón ha alcanzado un nuevo récord de longevidad al registrar 99.763 personas de 100 años o más, de las cuales el 88% son mujeres
|
etiquetas
:
japón
,
longevidad
,
conductores
compartir
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#9
Ripio
#0
Ya la subieron con escaso éxito:
www.meneame.net/story/japon-tenga-100-000-personas-mayores-100-anos-ex
4
K
65
#11
UnoYDos
*
Esta noticia no se cerro ya ayer?
www.meneame.net/story/japon-tenga-100-000-personas-mayores-100-anos-ex
EDIT: Se me adelanto
#9
1
K
28
#12
Malinois
#9
también para
#11
El buscador es una caca. Literalmente. He buscado por diversas palabras y nada,no aparecía. Así que he decidido compartirla. Lo siento.
0
K
12
#13
UnoYDos
*
#12
Te entendemos no te preocupes, yo lo encontré con la tercera búsqueda sabiendo que existía la noticia
2
K
32
#1
cenutrios_unidos
*
Se está quedando sin reemplazo. Y sí, se lo tienen ganado. Por mucho que vendan que Japón es guay es como Corea del sur. Un sitio curioso pero para vivir y criar una familia es una putísima mierda.
2
K
43
#2
Khadgar
#1
Es su país y se lo follan como quieren. Bueno, follar no, que de ahí viene el problema pero se me entiende ¿no?
0
K
16
#5
cenutrios_unidos
#2
No te equivoques. Follan. El problema es que con el trabajo de mierda y lo racistas que son (en Japón son mazo racistas) pues lo tienen todo. La gente no se puede plantear tener hijos (las mujeres son muy reticentes) y no llega inmigración que reemplace esa demanda.
Pues eso. Si no tienes políticas que fomenten la natalidad, pasan estas cosas. Y que ojo, no le vienen mal al planeta. Un poco de decrecimiento puede ser bueno.
0
K
13
#7
Khadgar
#5
Más que racistas son xenófobos ¿no?
0
K
16
#10
MetalAgm
#5
El problema, como en Europa, que el decrecimiento deberia de ser controlado: no puedes frenar de golpe el crecimiento dejando que las parejas no tengan hijos... porque pasas de un decrecimiento a la extinción en el momento que te quedes sin gente joven fertil... hay que decrecer pero controladamente...
0
K
13
#4
chochis
#1
van detrás y como son unos xenófobos del copón mucha gente se vuelve a su país de origen después de probar la parte no tan bonita.
0
K
10
#15
Pitchford
#14
Incluso estabilizando, la relación de personas en edad de trabajar respecto al total de la población baja mucho, mientras la pirámide se ajusta a la estabilización. Si se baja rápido, esa relación se desploma y la cosa puede complicarse demasiado. De bajar, sería mejor muy poco a poco.
1
K
36
#16
Feindesland
#15
Sí, claro, lo ideal es lo que tú propones. O un buen tajo por arriba, plan pandemia...
1
K
36
#8
Pitchford
*
Estabilizar población, aunque sea con inmigrantes, parece lo ideal, pero dejar que baje la población puede ser una catástrofe, si los robots y la IA no lo remedian..
0
K
19
#14
Feindesland
#8
No. Lo ideal es menguar. Pero tiene unos años duros...
0
K
16
#3
Gry
¿No será que los trabajos de conductor no le interesan a los jóvenes?
0
K
16
#17
Tensk
Pues será porque quieren. Ayer mismo vi pasar conduciendo su coche a una vecina que si no tiene 91 es porque ya ha cumplido 92.
0
K
11
#6
borteixo
Los yayos matan a los conductores o como es ese titular?
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
