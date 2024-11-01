Japón se propone extraer tierras raras del lecho marino junto a Minamitorishima para su producción nacional

El Gobierno japonés se ha propuesto extraer minerales esenciales, entre ellos tierras raras, del lecho marino que rodea Minamitorishima, una isla remota japonesa situada en el Pacífico, con el objetivo de lograr la producción nacional de tierras raras en el futuro. Para el país, garantizar el suministro de minerales estratégicos como las tierras raras constituye una cuestión vital. En febrero de este año logró extraer con éxito, de forma experimental, lodo rico en tierras raras a una profundidad de 6.000 metros, dando así un paso más hacia la